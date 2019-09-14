Очільник ОБСЄ офіційно підтримав план Штайнмаєра

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Субота, 14 вересня 2019, 15:59

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "мінських домовленостей".

Джерело: Виступ Лайчака на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Лайчак вважає, що зараз Україна та Росія мають елемент, якого бракувало для примирення раніше.

"У нас є план – це мінські угоди. У нас є інструменти – це Нормандський формат і трек Кута Волкера. Чого на досі не вистачало – то це політичної волі. Ми бачили що сторони показують одна на одну та звинувачують одна іншу у нульовому прогресі. Тепер, із приходом президента Зеленського є і це", - пояснив він.

Дипломат навів приклади кроків України та Росії назустріч одна одній, такі як розведення сил у Станиці Луганській та  обмін полоненими.

Лайчак окремо підкреслив, що для виконання Мінська, на його думку, варто використати так званий "План Штайнмаєра"

"У нас є принцип, як читати Мінськ – це план Штайнмаєра, і я вважаю, що це гарний грунт (для виконання Мінських домовленостей)", - пояснив Лайчак. 

Очільник ОБСЄ також наголосив, що не вважає можливим говорити про очікувані поступки України у цьому процесі.

"Це не та точка, де можна говорити про поступки України, адже Україна – це жертва агресії", - заявив він.

Знати більше: За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

Історія питання:

Останніми днями у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі це називають "домашньою роботою" Києва.

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Теми: Мінські угоди Донбас Росія ОБСЄ


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