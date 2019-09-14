Трамп підтвердив смерть сина бен Ладена
Президент США Дональд Трамп підтвердив смерть сина Усами бен Ладена Хамзи бен Ладена внаслідок спеціальної операції.
Джерело: заява Трампа, опублікована в суботу, пише CNN
Деталі: За словами Трампа, син бен Ладена "був убитий в ході контртерористичної операції США в регіоні Афганістану/Пакистану".
Водночас він не уточнив, коли було проведено операцію.
Пряма мова Трампа: Втрата Хамзи бен Ладена не лише позбавить "Аль-Каїду" важливих лідерських навичок та символічного зв’язку з його батьком, але й підірве важливу оперативну діяльність угруповання.
…Хамза бен Ладен був відповідальним за планування та співпрацю з різноманітними терористичними групами.
Що було раніше: Наприкінці липня американські ЗМІ писали, що син Усами бен Ладена Хамза бен Ладен, якого вважали спадкоємцем управління "Аль-Каїдою" і який неодноразово погрожував напасти на США, мертвий.
Передісторія:
- 1 травня 2011 року Усама бен Ладен був убитий під час операції військових США в Пакистані. Американська адміністрація звинувачувала його в теракті 11 вересня 2001 року, в ході якого декілька літаків було направлено на вежі Всесвітнього торгового центру і Пентагону. В результаті обидва хмарочоси, прилеглі до них будівлі і одне крило Пентагону були зруйновані, загинули близько трьох тисяч чоловік.
- Хамза бен Ладен з серпня 2015 року в аудіо- і відеоповідомленнях онлайн закликав послідовників розпочати атаки на Сполучені Штати та їхніх західних союзників, а також погрожував помститися США за вбивство свого батька.
- 5 січня 2017 року Держдепартамент запровадив санкції проти Хамзи бен Ладена у зв'язку з причетністю до терористичної діяльності.
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