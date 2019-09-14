Трамп підтвердив смерть сина бен Ладена

Президент США Дональд Трамп підтвердив смерть сина Усами бен Ладена Хамзи бен Ладена внаслідок спеціальної операції.

Джерело: заява Трампа, опублікована в суботу, пише CNN

Деталі: За словами Трампа, син бен Ладена "був убитий в ході контртерористичної операції США в регіоні Афганістану/Пакистану".

Водночас він не уточнив, коли було проведено операцію.

Пряма мова Трампа: Втрата Хамзи бен Ладена не лише позбавить "Аль-Каїду" важливих лідерських навичок та символічного зв’язку з його батьком, але й підірве важливу оперативну діяльність угруповання.

…Хамза бен Ладен був відповідальним за планування та співпрацю з різноманітними терористичними групами.

Що було раніше: Наприкінці липня американські ЗМІ писали, що син Усами бен Ладена Хамза бен Ладен, якого вважали спадкоємцем управління "Аль-Каїдою" і який неодноразово погрожував напасти на США, мертвий.

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