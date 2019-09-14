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Трамп подтвердил смерть сына бен Ладена

Суббота, 14 сентября 2019, 17:04

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена в результате специальной операции.

Источник: заявление Трампа, опубликованное в субботу, пишет CNN

Детали: По словам Трампа, сын бен Ладена "был убит в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана".

При этом он не уточнил, когда была проведена операция.

Прямая речь Трампа: Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важную оперативную деятельность группировки.

...Хамза бен Ладен был ответственным за планирование и сотрудничество с различными террористическими группами.

Что было ранее: В конце июля американские СМИ писали, что сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

Предыстория:

  • 1 мая 2011 года Усама Бин Ладен был убит в ходе операции военных США в Пакистане. Американская администрация обвиняла его в теракте 11 сентября 2001 года, в ходе которого несколько самолетов были направлены на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. В результате оба небоскребы, прилегающие к ним здания и одно крыло Пентагона были разрушены, погибли около трех тысяч человек.
  • С августа 2015 года Хамза бин Ладен в аудио- и видеосообщениях онлайн призывал своих последователей начать атаки на Соединенные Штаты и их западных союзников, а также угрожал отомстить СЩА за убийство своего отца.
  • 5 января 2017 года Госдепартамент ввел санкции против Хамзы бин Ладена в связи с его причастностью к террористической деятельности.

Украинская правда
Темы: СШАТрамптерроризм
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