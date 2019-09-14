Прем`єр-Ліга: "Шахтар" виграв у "Зорі", програючи 0:2

4442 перегляди
Субота, 14 вересня 2019, 19:03

Донецький "Шахтар" у домашньому матчі 7 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 4:3 переміг луганську "Зорю".

Поєдинок пройшов у суботу 14 вересня у Харкові.

По ходу гри "гірники" поступалися 0:2, але зуміли вирвати перемогу. Рахунок на десятій хвилині матчу відкрив Владлен Юрченко, пробивши з центру штрафного майданчика у кут воріт - 0:1. На 35-й хвилині рахунок став вже 0:2. Після непорозуміння Андрія П`ятова та Миколи Матвієнка Владислав Кочергін забивав у порожні ворота - 0:2.

На 42-й хвилині "Шахтар" відіграв один м`яч. Після пасу від Марлоса Тайсон своїм фірмовим ударом пробив Микиту Шевченка - 1:2. На старті другого тайму донецька команда декласувала "Зорю". На 54-й хвилині Марлос ударом з метрів 20-ти удруге пробиває ворота команди з Луганська - 2:2.

На 60-й хвилині після удару Мораєса м`яч зрикошетив від захисника "Зорі" Чеберка і залетів у ворота "Зорі" - 3:2. У наступні п`ять хвилин непоганий момент збільшити рахунок був у Євгенія Конополянки, але його удар взяв Шевченко.

Після третього голу "гірники" збавили темп, і "Зоря" зуміла цим скористатися. На 86-й хвилині після удару Богдана Леднєва із-за меж штрафного майданичка П`ятов не зумів врятувати "Шахтар" - 3:3. Але вирвати бойову нічию в цій зустрічі луганчанам не судилося. На 89-й хвилині Коноплянка прострілив на штангу, де замкнув передачу Мораєс - 4:3.

У додані арбітром 5 хвилин до основного часу "Зоря" пішла на штурм воріт, але "Шахтар" вистояв і завоював чергові три очки. 

В інших матчах 7 туру за суботу "Олександрія" з рахунком 2:0 перемогла "Дніпро-1", а "Ворскла" на виїзді з рахунком 1:2 програла "Карпатам".

Микола Аврамчук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Збірна України в Дніпрі врятувалася від поразки у матчі з Нігерією 10 вересня 2019, 23:41
Україна розгромила Литву у матчі відбору до ЧЄ-2020 7 вересня 2019, 20:57
УЄФА виділило майже 390 млн євро на рахунки Суркіса, а не ФФУ – Der Spiegel 7 вересня 2019, 18:50
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
Фото

Що ховається за красивою картинкою

success story

Що насправді трапляється з нашим тілом у польоті, і як цьому зарадити

психологія

Багатозадачність руйнує наш мозок