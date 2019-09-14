Премьер-Лига: "Шахтер" выиграл у "Зари", проигрывая 0:2

Донецкий "Шахтер" в домашнем матче 7 тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:3 победил луганскую "Зарю".

Поединок прошел в субботу 14 сентября в Харькове.

По ходу игры "горняки" уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Счет на десятой минуте матча открыл Владлен Юрченко, пробив из центра штрафной в угол ворот - 0:1. На 35-й минуте счет стал уже 0:2. После недоразумения Андрея Пятова и Николая Матвиенко Владислав Кочергин забивал в пустые ворота - 0:2.

На 42-й минуте "Шахтер" сыграл один мяч. После паса от Марлоса Тайсон своим фирменным ударом пробил Никиту Шевченко - 1:2. На старте второго тайма донецкая команда деклассировала "Зарю". На 54-й минуте Марлос ударом метров с 20-ти во второй раз пробивает ворота команды из Луганска - 2:2.

На 60-й минуте после удара Мораес мяч срикошетил от защитника "Зари" Чеберко и залетел в ворота "Зари" - 3:2. В последующие пять минут неплохой момент увеличить счет был у Евгения Коноплянки, но его удар взял Шевченко.

После третьего гола "горняки" сбавили темп, и "Заря" сумела этим воспользоваться. На 86-й минуте после удара Богдана Леднева из-за пределов штрафной майданичка Пятов не сумел спасти "Шахтер" - 3:3. Но вырвать боевую ничью в этой встрече луганчанам не суждено. На 89-й минуте Коноплянка прострелил на штангу, где замкнул передачу Мораес - 4:3.

В добавленные арбитром 5 минут к основному времени "Заря" пошла на штурм ворот, но "Шахтер" выстоял и завоевал очередные три очка.

В других матчах 7 тура по субботу "Александрия" со счетом 2:0 победила "Днепр-1", а "Ворскла" на выезде со счетом 1:2 проиграла "Карпатам".