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Росія погрожує збивати літаки в Сирії

Неділя, 15 вересня 2019, 03:32
Росія погрожує збивати літаки в Сирії

Москва пригрозила збивати ізраїльські винищувачі якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.

Джерело: повідомляє Jerusalem Post.

"Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400", - йдеться у повідомленні.

Видання зауважує, що суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває Нещодавно голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати президента РФ Володимира Путіна ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії. Проте, за повідомленнями ЗМІ, Путін заявив Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, тому що це суперечить меті РФ - сприяти режиму Башара Асада.

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"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСирія
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