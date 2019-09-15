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Россия пригрозила сбивать самолеты в Сирии

Воскресенье, 15 сентября 2019, 03:32
Россия пригрозила сбивать самолеты в Сирии

Москва пригрозила сбивать израильские истребители если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных.

Источник: сообщает Jerusalem Post.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что спор между Израилем и РФ относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается. Недавно председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, по сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели РФ - содействовать режиму Башара Асада

Напомним:

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Темы: РосcияСирия
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