ООС: 14 обстрілів за добу, зафіксовано використання мінометів калібру 120 мм та 82 мм
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: зведення ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - доповіли в штабі.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
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