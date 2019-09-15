ООС: 14 обстрілів за добу, зафіксовано використання мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: зведення ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - доповіли в штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.