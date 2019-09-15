ООС: 14 обстрелов в сутки, зафиксировано использование минометов калибра 120 мм и 82 мм

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 07:42

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.
 
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - доложили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Темы: ООС Донбасс


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