ООС: 14 обстрелов в сутки, зафиксировано использование минометов калибра 120 мм и 82 мм

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.



"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - доложили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.