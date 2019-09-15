Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною і Росією

Папа Римський Франциск у неділю, 15 вересня, під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Ватикану".

"Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на східній Україні", - сказав Папа Римський.

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