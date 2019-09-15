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Папа Римский поздравил обмен пленными между Украиной и Россией

Воскресенье, 15 сентября 2019, 13:55

Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых близких и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Папа Римский. 

Узнать больше: 

Триумф Зеленского или победа Путина: что увидели западные СМИ в обмене пленными

Напомним,

  • 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.
  • В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

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Темы: пленныеРосcия
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