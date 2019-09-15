Мінфін розраховує отримати від приватизації 5 мільярдів

Міністерство фінансів скоротило план надходження до державного бюджету доходів від приватизації, заклавши в проекті держбюджету на 2020 рік 5 млрд грн доходів за цією статтею.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Мінфіну

Деталі: Відповідно до державного бюджету на 2019 рік, доходи від приватизації мали становити 17 млрд грн.

За даними відомства, прогноз фінансування держбюджету 2020 року через надходження від приватизації держмайна приведено до реально можливих 5 млрд грн, з огляду на підготовку об'єктів.

При цьому під час брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що незабаром уряд планує змінити керівництво Фонду державного майна.

"Нове керівництво матиме упродовж двох тижнів представити свої прогнози щодо приватизації", - зазначив він.