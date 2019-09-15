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Минфин рассчитывает получить от приватизации 5 миллиардов

Воскресенье, 15 сентября 2019, 16:03

Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина

Детали: Согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн.

По сообщению ведомства, прогноз финансирования госбюджета в 2020 году из поступлений от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, учитывая подготовку объектов.

При этом во время брифинга премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что вскоре правительство планирует сменить руководство Фонда государственного имущества.

"Новое руководство в течение двух недель представит свои прогнозы относительно приватизации", - отметил он.

Темы: бюджетприватизацияМинфин
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