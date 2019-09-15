Минфин рассчитывает получить от приватизации 5 миллиардов
Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина
Детали: Согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн.
По сообщению ведомства, прогноз финансирования госбюджета в 2020 году из поступлений от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, учитывая подготовку объектов.
При этом во время брифинга премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что вскоре правительство планирует сменить руководство Фонда государственного имущества.
"Новое руководство в течение двух недель представит свои прогнозы относительно приватизации", - отметил он.
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