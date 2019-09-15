Деталі проекту бюджету: підвищення мінімалки, долар по 28,2

Мінімальна зарплата у проекті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Джерело: брифінг прем'єра Олексія Гончарука та міністра фінансів Оксани Маркарової, повідомляє Укрінформ.

Пряма мова Маркарової: Мінімальна заробітна плата, яка закладається у цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складатиме станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні.

…Макропрогноз затверджений у травні. У ньому середній курс долара закладений 28,2... Це той курс, на якому будується бюджет.

Деталі: Як стало відомо, доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170 млрд грн.

Маркарова також повідомила, що видатки на сферу національної безпеки й оборони у проекті бюджету закладено на рівні 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж цього року.

Вона додала, що не вся ця сума буде розподілена між конкретними розпорядниками, оскільки з’явилася нова стаття у програмі бюджету стосовно коштів, які мають бути розподілені Радою національної безпеки і оборони України.

Міністр повідомила, що Кабмін заклав до проекту бюджету 47,6 млрд грн на субсидії.

У свою чергу, Гончарук наголосив, що принцип розподілу і призначення субсидій не змінюватиметься.

Що було раніше: У неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Згодом проект бюджету надійшов до Верховної Ради.