Детали проекта бюджета: повышение минималки, доллар по 28,2

Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривен.

Источник: брифинг премьера Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщает Укринформ.

Прямая речь Маркаровой: Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривен и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны.

...Макропрогноз утвержден в мае. В нем средний курс доллара заложен 28,2... Это тот курс, на котором строится бюджет.

Детали: Как стало известно, доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн.

Маркарова также сообщила, что расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проекте бюджета заложены на уровне 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в этом году.

Она добавила, что не вся эта сумма будет распределена между конкретными распорядителями, поскольку появилась новая статья в программе бюджета относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Министр сообщила, что Кабмин заложил в проект бюджета 47,6 млрд грн на субсидии.

В свою очередь, Гончарук отметил, что принцип распределения и назначения субсидий не будет меняться.

Что было ранее: В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Впоследствии проект госбюджета на 2020 год поступил в Верховную Раду.