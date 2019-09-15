У проекті бюджету збільшені видатки на медицину й освіту

У проекті держбюджету-2020 на охорону здоров'я передбачено 108 мільярдів гривень, на освітню сферу - 136,4 мільярда, на розвиток культури та інформаційної діяльності - 8,6 мільярда гривень.

Джерело: брифінг прем'єра Олексія Гончарука та міністра фінансів Оксани Маркарової, повідомляє Укрінформ.

Пряма мова Маркарової: Всі стратегічні пріоритети: охорона здоров'я, освіта, культура – повністю профінансовані в цьому проекті бюджету. Але головний ухил буде – це бюджет ефективності всередині програми.

У сфері охорони здоров'я видатки передбачено на всі стратегічні напрямки – первинна медицина, екстрена допомога, амбулаторне лікування. Те саме стосується і освіти. І освітня субвенція, підтримка Нової української школи, початкові класи, інклюзивна освіта – все це заплановано і буде профінансовано. Значно ефективніше також можна планувати і видатки на культуру та інформаційну сферу тепер, коли всі ці напрямки під дахом одного міністерства.

Деталі: Загальні видатки на охорону здоров'я передбачені на рівні 108 млрд грн, що на 9,8 млрд грн більше, ніж у поточному році.

Медичну субвенцію закладено у розмірі 14,6 млрд грн, на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації лікарських засобів передбачено 72,1 млрд грн, на централізоване придбання медикаментів та медичних виробів - 6,6 млрд грн, на лікування громадян за кордоном - 700 млн грн.

Видатки на розвиток культури та інформаційну сферу передбачено на рівні 8,6 млрд грн, яких на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі планується спрямувати 100 млн грн, на розвиток Суспільного мовлення - 2 млрд грн, на підтримку кінематографії - 1,3 млрд гривень.

Видатки на освіту заплановано у сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Зокрема, вперше у проекті бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 300 млн грн.

Що було раніше: У неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Згодом проект бюджету надійшов до Верховної Ради.