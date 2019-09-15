В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование

В проекте госбюджета-2020 на здравоохранение предусмотрено 108 миллиардов гривен, на образовательную сферу – 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности – 8,6 миллиарда гривен.

Источник: брифинг премьера Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщает Укринформ.

Прямая речь Маркаровой: Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура – полностью профинансированы в этом проекте бюджета. Но главный уклон будет – это бюджет эффективности внутри программы.

…В сфере здравоохранения расходы предусмотрены на все стратегические направления – первичная медицина, экстренная помощь, амбулаторное лечение. То же касается и образования. И образовательная субвенция, поддержка Новой украинской школы, начальные классы, инклюзивное образование – все это запланировано и будет профинансировано. Значительно эффективнее можно планировать и расходы на культуру и информационную сферу теперь, когда все эти направления под крышей одного министерства.

Детали: Общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в текущем году.

Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу предусмотрены на уровне 8,6 млрд грн, из которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания – 2 млрд грн, на поддержку кинематографии - 1,3 млрд гривен.

Расходы на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проекте бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

Что было ранее: В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Впоследствии проект госбюджета на 2020 год поступил в Верховную Раду.