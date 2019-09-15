Харків: радикали напали на учасників Маршу рівності й побилися з поліцією

Учасники ультраправої організації "Фрайкор" після завершення Маршу рівності в Харкові почали ловити та бити його учасників.

Джерело: Громадське, Depo.Харків

Depo.Харків

Деталі: За даними Громадського, двох постраждалих, побитих радикалами, забрала швидка.

На перетині вулиці Римарської та провулку Некрасова поліцейські почали затримувати праворадикалів.

Поліцейські оточили місце події, затриманих посадили в машини та повезли до Шевченківського відділку, загалом затримали 15 людей.

Сутичка з поліцейськими виникла після того, як праворадикали спробували заблокувати автомобілі поліції. Один з них розпилив правоохоронцю газ в обличчя.

На місце також прийшли учасники організації "Фрайкор", вони планують йти до відділку "визволяти своїх".

Водночас Depo.Харків повідомляє, що кілька сутичок сталися на вулиці Гіршмана і Мироносицькій.

"Молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських. Сталося кілька фізичних зіткнень", - пише видання.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

У мережі також опубліковано відео нападу молодиків на учасника Маршу рівності в центрі Харкова.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

На кадрах видно, що до 20 молодиків йшли за хлопцем, ймовірно учасником Маршу рівності, після чого кілька найактивніших противників заходу почали наносити потерпілому удари. Коли хлопець спробував втекти, молодики наздогнали його та продовжили бити, зокрема, ногами.

Пізніше в поліції Харкова повідомили, що за фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.