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Сутички у Харкові: відкрито два провадження, є постраждалі

Неділя, 15 вересня 2019, 18:45
Сутички у Харкові: відкрито два провадження, є постраждалі
Depo.Харків

За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.

Джерело: поліція Харкова

Дослівно: 17 чоловік доставлено до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській у Харкові. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні.

За фактом подій слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, за фактом хуліганських дій відносно юнака у парку Шевченка слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Деталі: Поліція також повідомила, що 17-річний харків’янин після закінчення Маршу рівності став кидати камінням в людей, які йшли вздовж вул. Сумської після заходу. Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. Відносно юнака складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні порушення.

По всіх кримінальних провадженнях тривають слідчі дії.

Пізніше харківська поліція повідомила, що троє учасників конфлікту на вулиці Римарській (двоє харків’ян 23 років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області) затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 345. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Що було раніше: У неділю в Харкові пройшов Марш рівності, а також акція "за традиційні цінності". Після маршу радикали напали на представників заходу, також виникли сутички з поліцією.

Українська правда

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Теми: ХарківЛГБТполіція
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