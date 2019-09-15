Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьков: радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией

Воскресенье, 15 сентября 2019, 17:48
Харьков: радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией
Depo.Харків

Участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства в Харькове начали ловить и избивать его участников.

Источник: Громадське, Depo.Харків

 
Depo.Харків

Детали: По данным Громадського, двух пострадавших, избитых радикалами, забрала скорая.

На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов.

Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок, всего задержали 15 человек.

Стычка с полицейскими возникла после того, как правые попытались заблокировать автомобили полиции. Один из них распылил полицейскому газ в лицо.

На место также пришли участники организации "Фрайкор", они планируют идти в отделение "освобождать своих".

В то же время Depo.Харків сообщает, что несколько столкновений произошли на улице Гиршмана и Мироносицкой.

"Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько физических столкновений", - пишет издание.

В сети также опубликовано видео нападения молодых людей на участника Марша равенства в центре Харькова.

На кадрах видно, что до 20 молодых людей шли за парнем, вероятно участником Марша равенства, после чего несколько активных противников мероприятия начали наносить потерпевшему удары. Когда парень попытался убежать, молодые люди догнали его и продолжили избивать, в частности, ногами.

Позже полиция Харькова сообщила, что по фактам нарушений общественного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Последние новости
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: