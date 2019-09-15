Харьков: радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 17:48
Depo.Харків

Участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства в Харькове начали ловить и избивать его участников.

Источник: Громадське, Depo.Харків

 
Depo.Харків

Детали: По данным Громадського, двух пострадавших, избитых радикалами, забрала скорая.

На пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова полицейские начали задерживать праворадикалов.

Полицейские оцепили место происшествия, задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок, всего задержали 15 человек.

Стычка с полицейскими возникла после того, как правые попытались заблокировать автомобили полиции. Один из них распылил полицейскому газ в лицо.

На место также пришли участники организации "Фрайкор", они планируют идти в отделение "освобождать своих".

В то же время Depo.Харків сообщает, что несколько столкновений произошли на улице Гиршмана и Мироносицкой.

"Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько физических столкновений", - пишет издание.

В сети также опубликовано видео нападения молодых людей на участника Марша равенства в центре Харькова.

На кадрах видно, что до 20 молодых людей шли за парнем, вероятно участником Марша равенства, после чего несколько активных противников мероприятия начали наносить потерпевшему удары. Когда парень попытался убежать, молодые люди догнали его и продолжили избивать, в частности, ногами.

Украинская правда

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