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Прем'єр-Ліга: "Динамо" програє "Десні" у Києві

Неділя, 15 вересня 2019, 19:06

Київське "Динамо" у домашньому матчі 7 туру української Прем`єр-Ліги поступилося чернігівській "Десні" з рахунком 1:2.

Поєдинок пройшов у неділю 15 вересня на НСК "Олімпійський".

Після поразки від "Десни" безвиграшна серія "Динамо" вже складає шість матчів.

У першому таймі біля обох воріт було не так багато моментів, і на полі була рівна гра. Але гостріше в атаці виглядала все-таки "Десна". На 19-й хвилині Андрій Богданов класно пробив з метрів 20-ти, і лише сейв Дениса Бойка врятував киян від пропущеного м`яча.

На 39-й хвилині чернігівська команда забиває гол. Після флангового прострілу від Єгора Картушова Владислав Калитинцев забиває у порожній кут воріт "Динамо" - 0:1.

 

Наприкінці першого тайму "Динамо" зрівнює рахунок, але арбітр не зафіксував "чистий" гол динамівців. Після пасу від Караваєва Де Пена пробив головою, і воротар Євген Паст зафіксував м`яча вже за лінією воріт, що чітко було помітно на відеоповторі. Варто додати, що це другий поспіль гол киян, який суддя не зараховує після того як м`яч перетнув лінію воріт. Так було і в попередній грі із "Зорею" (2:2).

На старті другого тайму біло-сині швидко зрівняли рахунок. На 49-й хвилині удар Кадірі Паст відбиває перед собою, але першим на добивання був Артем Беседін, котрий пробив у кут воріт - 1:1.

Після забитого голу кияни не зуміли затиснути "Десну", а на 56-й хвилині пропустили ще один гол у свої ворота. Калитвинцев скористався помилкою на фланзі Владислава Миколенка і відпасував на Олександра Філіпова, який п`ятою пробив у дальній кут воріт Бойка - 1:2.

До закінчення матчу "Динамо" мало кілька нагод, щоб хоча б зрівняти рахунок. Беседін в одному з моментів не використав вихід сам на сам з воротарем та двічі удари Олександра Караваєа відбивав Паст.

Після цієї поразки відставання "Динамо" від "Шахтаря" збільшилося до 13 очок, хоча у киян ще є гра в запасі.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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