Премьер-лига: "Динамо" проигрывает "Десне" в Киеве

Киевское "Динамо" в домашнем матче 7 тура украинской Премьер-Лиги уступило черниговской "Десне" со счетом 1:2.

Поединок прошел в воскресенье 15 сентября на НСК "Олимпийский".

После поражения от "Десны" безвыигрышная серия "Динамо" уже составляет шесть матчей.

В первом тайме у обеих ворот было не так много моментов, и на поле была равная игра. Но острее в атаке выглядела все-таки "Десна". На 19-й минуте Андрей Богданов классно пробил метров с 20-ти, и только сейв Дениса Бойко спас киевлян от пропущенного мяча.

На 39-й минуте черниговская команда забивает гол. После флангового прострела от Егора Картушова Владислав Калитинцев забивает в пустой угол ворот "Динамо" - 0:1.

В конце первого тайма "Динамо" сравнивает счет, но арбитр не зафиксировал "чистый" гол динамовцев. После паса от Караваева Де Пена пробил головой, и вратарь Евгений Паст зафиксировал мяч уже за линией ворот, четко было заметно на видеоповторе. Стоит добавить, что это второй подряд гол киевлян, который судья не засчитывает после того как мяч пересек линию ворот. Так было и в предыдущей игре с "Зарей" (2:2).

На старте второго тайма бело-синие быстро сравняли счет. На 49-й минуте удар Кадири Паст отражает перед собой, но первым на добивание был Артем Беседин, который пробил в угол ворот - 1:1.

После забитого гола киевляне не сумели зажать "Десну", а на 56-й минуте пропустили еще один гол в свои ворота. Калитвинцев воспользовался ошибкой на фланге Владислава Миколенко и отпасовал на Александра Филиппова, который пятой пробил в дальний угол ворот Бойко - 1:2.

До окончания матча "Динамо" имело несколько возможностей, чтобы хотя бы сравнять счет. Беседин в одном из моментов не использовал выход один на один с вратарем и дважды удары Александра Караваева отражал Паст.

После этого поражения отставание "Динамо" от "Шахтера" увеличилось до 13 очков, хотя у киевлян еще есть игра в запасе.