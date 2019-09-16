Трамп дозволив відкрити резерви США через атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку після атак на об'єкти Саудівської Аравії.

Джерело: twitter Трампа.

Дослівно: "У зв'язку з атакою на Саудівську Аравію, яка може вплинути на ціни на нафту, я санкціонував випуск нафти із стратегічного нафтового резерву, якщо це буде потрібно, в обсязі достатньому, щоб тримати ринки добре забезпеченими".

Що було раніше: В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.

В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.