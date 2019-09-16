Трамп разрешил открыть резервы США из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.
Источник: twitter Трампа.
Дословно: "В связи с атакой на Саудовскую Аравию, которая может повлиять на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо обеспеченными".
Что было раньше: В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.
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