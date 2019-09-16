Гонконгці просять Британію захистити їх від китайського уряду
У неділю протестувальники зібралися біля британського консульства в Гонконзі, вимагаючи від Лондона захистити своїх колишніх колоніальних підданих і посилити тиск на Пекін через обмеження існуючих свобод.
Джерело: AFP.
Дослівно: "Сотні демонстрантів співали "Боже, бережи королеву" і " Прав, Британія" біля консульства, розмахуючи британськими прапорами, а також прапорами колоніальної епохи Гонконга".
Деталі: Протестуючі звинувачували Велику Британію в тому, що вона зробила мало, щоб протистояти спробам Пекіна посилити контроль над напівавтономним містом.
Багато хто закликав гонконгців, які хочуть залишити місто, вимагати громадянства Великої Британії або інших демократичних країн.
"Принаймні, маючи повне громадянство, вони можуть захистити жителів Гонконгу від уряду Китаю", - заявив AFP протестуючий Ентоні Чау, у якого є британський паспорт BNO, який дозволяє подорожувати до Великої Британії, але не надає права на роботу або проживання.
Нагадаємо:
- Гонконг - колишня британська колонія. Після закінчення Другої світової війни Гонконг належав Великій Британії, але в 1984 році Лондон зобов'язався передати Гонконг Пекіну за умови, що острів збереже економічну незалежність і капіталістичний лад.
- У 1997 році Китай отримав суверенітет над Гонконгом, відтоді вони існують за формулою "одна країна - дві системи".
- Заворушення в Гонконзі продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
- Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
- Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
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