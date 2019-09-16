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Гонконгцы просят Британию защитить их от китайского правительства

Понедельник, 16 сентября 2019, 03:10

В воскресенье протестующие собрались возле британского консульства в Гонконге, требуя от Лондона защитить своих бывших колониальных подданных и усилить давление на Пекин из-за ограничения существующих свобод.

Источник: AFP.

Дословно: "Сотни демонстрантов пели "Боже, храни королеву" и "Правь Британия" возле консульства, размахивая британскими флагами, а также флагами колониальной эпохи Гонконга".

Детали: Протестующие упрекали Великобританию в том, что она сделала не достаточно, чтобы противостоять попыткам Пекина ужесточить контроль над полуавтономным городом.

Многие призывали гонконгцев, которые хотят покинуть город, требовать гражданства Великобритании или других демократических стран.

"По крайней мере, имея полное гражданство, они могут защитить жителей Гонконга от правительства Китая", - заявил AFP протестующий Энтони Чау, у которого есть британский паспорт BNO, который позволяет путешествовать в Великобританию, но не предоставляет права на работу или проживание.

Напомним:

  • Гонконг - бывшая британская колония. После окончания Второй мировой войны Гонконг принадлежал Великобритании, но в 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекину при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический строй.
  • В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле "одна страна - две системы".
  • Беспорядки в Гонконге продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
  • Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

Темы: КитайВеликобритания
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