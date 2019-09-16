Війна на сході: Окупанти 16 разів порушили тишу, обстріли тривають, є поранений

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Понеділок, 16 вересня 2019, 07:31

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню, минулося без втрат.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;
- поблизу Мар’їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета;
- в районі Зайцевого та поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку сил ООС не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї 2 рази порушили режим припинення вогню поблизу Пищевика та неподалік Луганського.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

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Теми: ООС бойові дії


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