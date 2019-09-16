Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: Оккупанты 16 раз нарушили тишину, обстрелы продолжаются, есть раненый

Понедельник, 16 сентября 2019, 07:31

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;
- в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны сил ООС не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: