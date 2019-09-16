Война на востоке: Оккупанты 16 раз нарушили тишину, обстрелы продолжаются, есть раненый

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;

- в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны сил ООС не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.