Война на востоке: Оккупанты 16 раз нарушили тишину, обстрелы продолжаются, есть раненый
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Дословно: "15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".
Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;
- в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны сил ООС не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua