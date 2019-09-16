Поліція просить допомоги в пошуку вандалів, які осквернили пам'ятник Голокосту

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Понеділок, 16 вересня 2019, 10:41

Поліція Миколаївської області почала два кримінальних провадження через пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту у селі Богданівка і просить свідків надати інформацію.

Джерело: сайт поліції Миколаївської області

Деталі: Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 297 ККУ "Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни", та за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Перша стаття тягне за собою обмеження чи позбавлення волі на 3-5 років, друга карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Дослівно: "Поліція звертається до громадян, які можуть володіти корисною для слідства інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, із проханням повідомляти до Доманівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном (095) 040 20 77, або 102".  

Тим часом, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця написав у Twitter: "Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів має розслідуватися поліцією, а підозрілі – опинитися у суді. Євреї – це історія і сьогодення України, відтак це злочин проти України її ворогів. Антисемітизм – ідеологія російської імперії та СССР".

Цьому передував заклик посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона до української влади рішуче засудити "антисемітський злочин на ґрунті ненависті" й негайно притягнути винних до відповідальності.

Передісторія: 15 вересня стало відомо про осквернення пам’ятного знаку жертвам Голокосту у с. Богданівка.

 
Facebook Eduard Dolinsky

На пам’ятнику намалювали свастику і розмістили записку з погрозами президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку, а також директору Українського єврейського комітету Едуарду Долинському.

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Теми: Миколаївська область кримінал історія


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