Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция просит помощи в поиске вандалов, осквернивших памятник Холокосту

Понедельник, 16 сентября 2019, 10:41

Полиция Николаевской области начала два уголовных производства из-за повреждения памятника жертвам Холокоста в селе Богдановка и просит свидетелей предоставить информацию.

Источник: сайт полиции Николаевской области

Детали: Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 297 УК "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", и по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Первая статья влечет за собой ограничение или лишение свободы на 3-5 лет, вторая наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Дословно: "Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефону (095) 040 20 77, или 102" .

Между тем, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица написал в Twitter: "Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должен расследоваться полицией, а подозреваемые – оказаться в суде. Евреи – это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм – идеология российской империи и СССР".

Этому предшествовал призыв посла Израиля в Украине Джоела Лиона к украинской власти решительно осудить "антисемитское преступление на почве ненависти" и немедленно привлечь виновных к ответственности.

Предыстория: 15 сентября стало известно об осквернении памятного знака жертвам Холокоста в с. Богдановка.

 
Facebook Eduard Dolinsky

На памятнике нарисовали свастику и разместили записку с угрозами президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому.

Темы: Николаевская областькриминалистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Николаевская область
За сутки из-за агрессии РФ погибли три человека, 32 ранены
Оккупанты ударили по 5-этажке в Очакове: есть раненый
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: