Полиция просит помощи в поиске вандалов, осквернивших памятник Холокосту

Полиция Николаевской области начала два уголовных производства из-за повреждения памятника жертвам Холокоста в селе Богдановка и просит свидетелей предоставить информацию.

Источник: сайт полиции Николаевской области

Детали: Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 297 УК "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", и по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Первая статья влечет за собой ограничение или лишение свободы на 3-5 лет, вторая наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Дословно: "Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефону (095) 040 20 77, или 102" .

Между тем, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица написал в Twitter: "Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должен расследоваться полицией, а подозреваемые – оказаться в суде. Евреи – это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм – идеология российской империи и СССР".

Этому предшествовал призыв посла Израиля в Украине Джоела Лиона к украинской власти решительно осудить "антисемитское преступление на почве ненависти" и немедленно привлечь виновных к ответственности.

Предыстория: 15 сентября стало известно об осквернении памятного знака жертвам Холокоста в с. Богдановка.

На памятнике нарисовали свастику и разместили записку с угрозами президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому.