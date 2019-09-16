Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах

Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що на засіданнях Кабміну Гройсмана міністри часто сиділи у телефонах не тому, що листали Facebook, а тому що обговорювали слова доповідачів.

Джерело: інтерв’ю Супрун "Українській правді. Життя".

Пряма мова: "Коли ми сидимо на Кабміні і хтось доповідає, ви бачите, що ми в телефонах. Але ми не сидимо тоді у Facebook. Ми спілкуємося між собою, щоб коментувати те, що говорять. Часом, як були якісь проблеми, ми прем’єру Гройсману писали. Коли він читав телефон, то від нас, щоб ми його не перебивали. У нас був свій чат у whatsapp".

"Зараз перестали транслювати засідання Кабміну. Думаю, це помилка. Я навіть не знала до минулої середи, чи нас звільнили, аж до прес-конференції і коли опублікували документи".

"Вони мають транслювати комітети, бо саме там обговорюють спірні питання. Скажімо, Міністерство фінансів не погоджує документ, а на комітеті погоджують детально, чому і як. Коли ми не могли на закритих нарадах дійти згоди, обговорення переходило на публічну частину. І часом там вдавалося заблокувати те, що було неправильним".

Деталі: Супрун також розповіла, що на закритих нарадах міністри набагато відвертіше спілкувалися одні з одними – там були і сильні патріотичні моменти, і смішні.

Вона висловила сподівання, що у нової команди МОЗ буде можливість розмовляти з прем’єром, так як це було у неї.