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Супрун рассказала, почему на Кабмине министры сидели в телефонах

Понедельник, 16 сентября 2019, 10:50
Супрун рассказала, почему на Кабмине министры сидели в телефонах

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что на заседаниях Кабмина Гройсмана министры часто сидели в телефонах не потому, что листали Facebook, а потому что обсуждали слова докладчиков.

Источник: интервью Супрун "Украинской правде. Життя".

Прямая речь: "Когда мы сидим на Кабмине, и кто докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Иногда, если были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp".

"Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас, или нет, аж до пресс-конференции и когда опубликовали документы".

"Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как. Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И иногда там удавалось заблокировать то, что было неправильным".

Детали: Супрун также рассказала, что на закрытых совещаниях министры намного откровеннее общались друг с другом – там были и сильные патриотические моменты, и смешные.

Она также выразила надежду, что у новой команды МОЗ будет возможность разговаривать с премьером, так как это было у нее.

Украинская правда

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Темы: СупрунКабинет министров
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