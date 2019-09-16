Волкер: Росія поверне Крим, як СРСР повернув балтійські країни

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Понеділок, 16 вересня 2019, 10:55

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія залишить анексований півострів Крим точно так же, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам.

Джерело: Інтерв'ю Волкера 1+1.

Пряма мова: "Так, так, я вірю (що Росія поверне Крим Україні - ред.). Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн в Радянський Союз. Так само ми маємо дуже жорстку позицію по Криму - ми не погодимося з російської анексією Криму.

Щодо цього була заява Майка Помпео минулого року. Така ж позиція і у ЄС. Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією і зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України".

Деталі: У той же час, Волкер не уявляє, як багато часу це вимагає.

Нагадаємо: 

  • Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
  • 13 вересня врезидент Володимир Зеленський заявив, що його команда готує кілька сценаріїв повернення анексованого Росією Криму.

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Теми: Росія Крим анексія США


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