Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Росія поверне Крим, як СРСР повернув балтійські країни

Понеділок, 16 вересня 2019, 10:55

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія залишить анексований півострів Крим точно так же, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам.

Джерело: Інтерв'ю Волкера 1+1.

Пряма мова: "Так, так, я вірю (що Росія поверне Крим Україні - ред.). Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн в Радянський Союз. Так само ми маємо дуже жорстку позицію по Криму - ми не погодимося з російської анексією Криму.

Щодо цього була заява Майка Помпео минулого року. Така ж позиція і у ЄС. Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією і зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України".

Деталі: У той же час, Волкер не уявляє, як багато часу це вимагає.

Нагадаємо: 

  • Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
  • 13 вересня врезидент Володимир Зеленський заявив, що його команда готує кілька сценаріїв повернення анексованого Росією Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКриманексіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Росія
У Відні авто з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
War Speeches. Росія бідкається через військову допомогу Україні та продовжує ядерний шантаж напередодні саміту НАТО у Вільнюсі
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: