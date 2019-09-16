Волкер: Россия вернет Крым, как СССР вернул балтийские страны
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия оставит аннексированный полуостров Крым точно так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.
Источник: Интервью Волкера 1+1.
Пряма речь: "Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма.
Относительно этого было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины".
Детали: В то же время, Волкер не представляет, как много времени это требует.
Напомним:
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции.
- Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.