Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Россия вернет Крым, как СССР вернул балтийские страны

Понедельник, 16 сентября 2019, 10:55

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия оставит аннексированный полуостров Крым точно так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Источник: Интервью Волкера 1+1.

Пряма речь: "Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма.

Относительно этого было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины".

Детали: В то же время, Волкер не представляет, как много времени это требует.

Напомним:

  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.

Темы: РосcияКрыманнексияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Росcия
Минус 600 оккупантов, 12 танков и 30 артсистем − потери России за сутки
За минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Это война, которую начала РФ – Белый дом об атаке дронов на Москву
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: