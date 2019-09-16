Волкер: Россия вернет Крым, как СССР вернул балтику

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Понедельник, 16 сентября 2019, 10:55

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия оставит аннексированный полуостров Крым точно так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Источник: Интервью Волкера 1+1.

Пряма речь: "Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма.

Относительно этого было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины".

Детали: В то же время, Волкер не представляет, как много времени это требует.

Напомним:

  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.

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Темы: Росcия Крым аннексия США


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