Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия оставит аннексированный полуостров Крым точно так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Источник: Интервью Волкера 1+1.

Пряма речь: "Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма.

Относительно этого было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины".

Детали: В то же время, Волкер не представляет, как много времени это требует.

Напомним: