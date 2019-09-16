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У Маріуполі вбили бойовика, що перебував під слідством

Понеділок, 16 вересня 2019, 15:01

У Маріуполі 16 вересня у власній квартирі розстріляли бойовика ОРДО Романа Джумаєва, який сидів під домашнім арештом.

Про це повідомляють поліція області, міський сайт 0629 і "Радіо Свобода".

"Факт вбивства в місті Маріуполі – так, у нас зареєстрований, на місці працює слідча оперативна група і керівництво поліції", – повідомила речниця поліції Донецької області Олександра Гаврилко, пообіцявши згодом оприлюднити деталі.

Вона також підтвердила, що йдеться про Романа Джумаєва.

 
Роман Джумаєв
фото: Радіо свобода

Повідомляється, що Джумаєв народився в Маріуполі у 1991 році. За фахом – програміст. Влітку 2014 року він пішов воювати проти українських Збройних сил на боці сепаратистів, був у складі інтербригади "Пятнашка". Брав участь в боях за Дебальцеве та в боях з "кіборгами" в Донецькому аеропорту.

В Україні за участь в незаконних збройних формуваннях щодо нього завели як мінімум одну кримінальну справу. У 2015 році Джумаєв поїхав з Донбасу до Білорусі. Останнім часом він мешкав у Маріуполі, де був під домашнім арештом.

 
Місце вбивства бойовика ОРДО Романа Джумаєва
фото: 0629

В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнку намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів.

Його звинувачували за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Джумаєву загрожувало від 8 до 15 років в'язниці.

 

За інформацією на сайті поліції області, тіло вбитого було виявлено у тамбурі квартири.

Попередньо встановлено, що близько 11:30 понеділка невідомий подзвонив у двері Джумаєва, а коли той відчинив – застрелив його. Зараз вбивцю шукають.

Підозрюваному 30-40 років, на зріст приблизно 180 см. Тілобудова середня спортивна. Був одягнений у чорні штани та чорну футболку.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоОРДЛОМаріупольсепаратизм
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