В Мариуполе убили боевика, который находился под следствием

В Мариуполе 16 сентября в собственной квартире расстреляли боевика ОРДО Романа Джумаева, который сидел под домашним арестом.

Об этом сообщают полиция области, городской сайт 0629 и "Радио Свобода".

"Факт убийства в городе Мариуполе - да, у нас зарегистрирован, на месте работает следственная оперативная группа и руководство полиции", - сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Александра Гаврилко, пообещав впоследствии обнародовать детали.

Она также подтвердила, что речь идет о Романе Джумаеве.

Роман Джумаев Фото: "Радио Свобода"

Сообщается, что Джумаев родился в Мариуполе в 1991 году. По специальности - программист. Летом 2014 года он ушел воевать против украинских Вооруженных сил на стороне сепаратистов, был в составе интербригады "Пятнашка". Участвовал в боях за Дебальцево и в боях с "киборгами" в Донецком аэропорту.

В Украине за участие в незаконных вооруженных формированиях против него завели как минимум одно уголовное дело. В 2015 году Джумаев уехал с Донбасса в Беларусь. В последнее время он жил в Мариуполе, где находился под домашним арестом.

Место убийства боевика ОРДО Романа Джумаева фото: 0629

В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Его обвиняли по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Джумаеву грозило от 8 до 15 лет тюрьмы.

По информации на сайте полиции области, тело убитого было обнаружено в тамбуре квартиры.

Предварительно установлено, что около 11:30 понедельника неизвестный позвонил в дверь Джумаева, а когда тот открыл - застрелил его. Сейчас убийцу ищут.

Подозреваемому 30-40 лет, ростом примерно 180 см. Телосложение среднее спортивное. Был одет в черные брюки и черную футболку.