В анексованому Криму знайшли тіло 20-річного татарина, який зник рік тому
Понеділок, 16 вересня 2019, 17:15
Тіло зниклого в серпні 2018 року, 20-ти річного кримського татарина Ейнара Ейюпова знайшли в лісі, біля села Залісне Бахчисарайського району окупованого Росією Криму.
Джерело: Facebook-сторінка активіста Сейдамета Мустафаєва
Дослівно: "Знайшли Еюпова Ейнара Шевкетовича, але, на жаль, завтра тобто 17 вересня 2019 р. дженазе (похорон - ред.)...
Знайшла його жінка, яка посла кіз в лісі Бахчисарайського району села Залісне були тільки одяг і останки не всіх кісток".
Деталі: Еюпов зник 6 серпня 2018 року. Він вийшов з дому і відправився на роботу, але назад не повернувся.
Українська правда