Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В анексованому Криму знайшли тіло 20-річного татарина, який зник рік тому

Понеділок, 16 вересня 2019, 17:15

Тіло зниклого в серпні 2018 року, 20-ти річного кримського татарина Ейнара Ейюпова знайшли в лісі, біля села Залісне Бахчисарайського району окупованого Росією Криму.

Джерело: Facebook-сторінка активіста Сейдамета Мустафаєва

Дослівно: "Знайшли Еюпова Ейнара Шевкетовича, але, на жаль, завтра тобто 17 вересня 2019 р. дженазе (похорон - ред.)...

Знайшла його жінка, яка посла кіз в лісі Бахчисарайського району села Залісне були тільки одяг і останки не всіх кісток".

Деталі: Еюпов зник 6 серпня 2018 року. Він вийшов з дому і відправився на роботу, але назад не повернувся.

Українська правда
Теми: кримські татариКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: