В анексованому Криму знайшли тіло 20-річного татарина, який зник рік тому

Тіло зниклого в серпні 2018 року, 20-ти річного кримського татарина Ейнара Ейюпова знайшли в лісі, біля села Залісне Бахчисарайського району окупованого Росією Криму.

Джерело: Facebook-сторінка активіста Сейдамета Мустафаєва

Дослівно: "Знайшли Еюпова Ейнара Шевкетовича, але, на жаль, завтра тобто 17 вересня 2019 р. дженазе (похорон - ред.)...

Знайшла його жінка, яка посла кіз в лісі Бахчисарайського району села Залісне були тільки одяг і останки не всіх кісток".

Деталі: Еюпов зник 6 серпня 2018 року. Він вийшов з дому і відправився на роботу, але назад не повернувся.