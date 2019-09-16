В аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего татарина, который исчез год назад
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Понедельник, 16 сентября 2019, 17:15
Тело пропавшего в августе 2018 года, 20-летнего крымского татарина Эйнара Эйюпова нашли в лесу, возле села Залесное Бахчисарайского района оккупированного Россией Крыма.
Источник: Facebook-страница активиста Сейдамета Мустафаева
Дословно: "Нашли Эюпова Эйнара Шевкетовича но к сожалению завтра то есть 17 сентября 2019 г. дженазе (похороны – ред.)…
Нашла его женщина, которая посла коз в лесу Бахчисарайского района села Залесное были только одежда и останки не всех костей".
Детали: Эюпов исчез 6 августа 2018 года. Он вышел из дому и отправился на работу, но назад не вернулся.
Украинская правда
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