В аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего татарина, который исчез год назад

Тело пропавшего в августе 2018 года, 20-летнего крымского татарина Эйнара Эйюпова нашли в лесу, возле села Залесное Бахчисарайского района оккупированного Россией Крыма.

Источник: Facebook-страница активиста Сейдамета Мустафаева

Дословно: "Нашли Эюпова Эйнара Шевкетовича но к сожалению завтра то есть 17 сентября 2019 г. дженазе (похороны – ред.)…

Нашла его женщина, которая посла коз в лесу Бахчисарайского района села Залесное были только одежда и останки не всех костей".

Детали: Эюпов исчез 6 августа 2018 года. Он вышел из дому и отправился на работу, но назад не вернулся.