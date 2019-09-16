Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего татарина, который исчез год назад

Понедельник, 16 сентября 2019, 17:15

Тело пропавшего в августе 2018 года, 20-летнего крымского татарина Эйнара Эйюпова нашли в лесу, возле села Залесное Бахчисарайского района оккупированного Россией Крыма.

Источник: Facebook-страница активиста Сейдамета Мустафаева

Дословно: "Нашли Эюпова Эйнара Шевкетовича но к сожалению завтра то есть 17 сентября 2019 г. дженазе (похороны – ред.)…

Нашла его женщина, которая посла коз в лесу Бахчисарайского района села Залесное были только одежда и останки не всех костей".

Детали: Эюпов исчез 6 августа 2018 года. Он вышел из дому и отправился на работу, но назад не вернулся.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: