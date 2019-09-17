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Найменше українці довіряють росЗМІ, а найбільше – президенту і Збройним силам

Вівторок, 17 вересня 2019, 11:16

Українці найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському та Збройним силам, а найменше російським засобам масової інформації та українській судовій системі.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова з 6 по 11 вересня.

Дослівно: "Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до президента (йому довіряють 79% опитаних), Збройних сил (74%), волонтерських організацій (69%), Держслужби з надзвичайних ситуацій (64%), Нацгвардії (64%), церкви (63%), Держприкордонної служби (63%), добровольчих батальйонів (62%), уряду (57%), Верховної Ради (57%), ЗМІ України (56%), громадських організацій (52%), Нацполіції (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (72%), місцевим судам (66%), комерційним банкам (65%), політичним партіям (63%), прокуратурі (61%), Верховному суду (59%), Конституційному суду (56%), чиновникам (55%), Національному антикорупційному бюро (54%), Спеціалізованый антикорупційній прокуратурі (53%), Національному агентству з питань запобігання корупції (52%), Нацбанку (51%), Антикорсуду (50%), профспілкам (49%)".

Деталі: Крім того, 57% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Діяльність Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно – 9%).

Також 52% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше позитивних наслідків для країни, лише 11% – що матиме більше негативних наслідків.

 
 
 

Для дослідження 6-11 вересня соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо:

  • За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" 6-10 вересня рейтинг задоволених роботою президента Володимира Зеленського на початку вересня - 71%.

Українська правда

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Теми: опитуванняЗбройні силипрезидентЗеленськийсоціологія
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