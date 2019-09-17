Меньше всего украинцы доверяют росСМИ, а больше всего – президенту и Вооруженным силам

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Вторник, 17 сентября 2019, 11:16

Украинцы больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому и Вооруженным силам, а меньше всего российским средствам массовой информации и украинской судебной системе.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова с 6 по 11 сентября

Дословно: "Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к президенту (ему доверяют 79% опрошенных), Вооруженных силам (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии (64% ), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%), правительству (57%), Верховной Раде (57%), СМИ Украины (56%), общественным организациям (52%), Нацполиции (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному суду (59%), Конституционному суду (56%), чиновникам (55%), Национальному антикоррупционному бюро (54%), Специализованой антикоррупционной прокуратуре (53%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%), Нацбанку (51% ), Антикорсуду (50%), профсоюзам (49%)".

Детали: Кроме того, 57% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Деятельность Зеленского оценивают положительно 70% респондентов (отрицательно - 9%).

Также 52% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде сформировано большинство в составе одной партии, будет больше положительных последствий для страны, только 11%, - что будет больше негативных последствий.

 
 
 

Для исследования 6-11 сентября социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним:

  • По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" 6-10 сентября рейтинг довольных работой президента Владимира Зеленского в начале сентября - 71%.

Украинская правда

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Темы: опрос Вооруженные силы президент Зеленский социология


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