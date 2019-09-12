Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримка Зеленського б’є рекорди: з'явився новий рейтинг

Четвер, 12 вересня 2019, 13:29
Підтримка Зеленського б’є рекорди: з'явився новий рейтинг
фото: ОП

Рейтинг задоволених роботою президента Володимира Зеленського на початку вересня зріс майже у півтори рази, у порівнянні з липнем 2019 року.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" 6-10 вересня

Дослівно: "71% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 11% – протилежної думки, 18% – не змогли сформувати своє ставлення до нього. У порівнянні із липнем цього року рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже у півтори рази". 

Деталі: На початку року задоволених роботою Зеленського було менше 20%, влітку показник задоволених роботою президента утримувався на рівні 50%.

Крім того, 29% респондентів позитивно оцінюють роботу прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Водночас майже 60% опитаних не змогли оцінити роботи очільника уряду.

Роботою Верховної Ради задоволені 39% респондентів, незадоволені – 16%. Не змогли оцінити – 45%.

 

Загалом 55% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 18% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання.

 

Для дослідження опитали 2500 респондентів, віком від 18 років 6-10 вересня. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Відзначимо, що на результати рейтингу міг вплинути обмін між Україною і Росією утримуваними особами, який відбувся 7 вересня.

У результаті обміну в Україну повернулися військовополонені 24 моряки та 11 політв’язнів. Бранців Кремля біля трапу українського літака особисто зустрічав президент та рідні українців.

Читайте також: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Нагадаємо:

  • За даними опитування соцгрупи "Рейтинг" станом на липень 2019 року, 65% українців хотіли, щоб Зеленський завершив війну, а понад третина - 36,6% чекала на покращення економіки країни.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: опитуваннясоціологіяЗеленськийрейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
опитування
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: