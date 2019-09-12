Підтримка Зеленського б’є рекорди: з'явився новий рейтинг

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Четвер, 12 вересня 2019, 13:29
фото: ОП

Рейтинг задоволених роботою президента Володимира Зеленського на початку вересня зріс майже у півтори рази, у порівнянні з липнем 2019 року.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" 6-10 вересня

Дослівно: "71% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 11% – протилежної думки, 18% – не змогли сформувати своє ставлення до нього. У порівнянні із липнем цього року рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже у півтори рази". 

Деталі: На початку року задоволених роботою Зеленського було менше 20%, влітку показник задоволених роботою президента утримувався на рівні 50%.

Крім того, 29% респондентів позитивно оцінюють роботу прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Водночас майже 60% опитаних не змогли оцінити роботи очільника уряду.

Роботою Верховної Ради задоволені 39% респондентів, незадоволені – 16%. Не змогли оцінити – 45%.

 

Загалом 55% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 18% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання.

 

Для дослідження опитали 2500 респондентів, віком від 18 років 6-10 вересня. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Відзначимо, що на результати рейтингу міг вплинути обмін між Україною і Росією утримуваними особами, який відбувся 7 вересня.

У результаті обміну в Україну повернулися військовополонені 24 моряки та 11 політв’язнів. Бранців Кремля біля трапу українського літака особисто зустрічав президент та рідні українців.

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Нагадаємо:

  • За даними опитування соцгрупи "Рейтинг" станом на липень 2019 року, 65% українців хотіли, щоб Зеленський завершив війну, а понад третина - 36,6% чекала на покращення економіки країни.

Українська правда

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Теми: опитування соціологія Зеленський рейтинг


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