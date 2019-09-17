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На Закарпатті хочуть скоротити кількість районів утричі

Вівторок, 17 вересня 2019, 14:43

В Закарпатській обласній раді запропонували удосконалити адміністративно-територіальний устрій регіону, переділивши його на райони так, щоб їхня кількість зменшилася з 13 до 4.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Таку пропозицію висунули експерти на круглому столі "Формування нового районного поділу в Закарпатській області", який проходив 17 вересня в облраді.

Пропонується укрупнити адміністративно-територіальні одиниці області, створивши Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Тячівський райони.

Мапа нових районів Закарпатської області
Мапа нових районів Закарпатської області
фото: укрінформ

За словами депутата Закарпатської обласної ради, фахівця експертної групи з удосконалення адміністративно-територіального устрою районного рівня Закарпатської області Андрія Шекети, колись, до приходу радянської влади, територія сучасного Закарпаття була поділена саме на 4 комітати.

Відтак, зазначив він, така ж кількість укрупнених районів логічно виглядала б і зараз, зважаючи на логістичну інфраструктуру, щільність заселення території, відстані між населеними пунктами тощо.

За словами Шекети, за результатами круглого столу експертне рішення щодо нового поділу Закарпатської області буде надіслано до профільного міністерства.

Як відомо, переформатування районів областей відбувається по всій Україні в рамках децентралізації. Очікується, що чергові місцеві вибори 2020 року мають відбутися вже на основі нових районів.

Кількість районів Київщини, наприклад, хочуть зменшити з 25 до 5-6.

На Івано-Франківщині пропонують утворити 3 райони замість 14, у Полтавській області – 4 замість 25, у Чернігівській – 4 замість 22, у Сумській – 5 замість 18, на Львівщині – 6-8 замість 20.

"Українська правда" в Threads

Теми: децентралізаціяЗакарпаття
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