На Закарпатье хотят втрое сократить количество районов

В Закарпатском областном совете предложили усовершенствовать административно-территориальное устройство региона, переделив его на районы так, чтобы их количество уменьшилось с 13 до 4.

Источник: "Укринформ"

Детали: Такое предложение выдвинули эксперты на круглом столе "Формирование нового районного деления в Закарпатской области", который проходил 17 сентября в облсовете.

Предлагается укрупнить административно-территориальные единицы области, создав Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский районы.

По словам депутата Закарпатского областного совета, специалиста экспертной группы по совершенствованию административно-территориального устройства районного уровня Закарпатской области Андрея Шекеты, ранее, до прихода советской власти, территория современного Закарпатья была разделена именно на 4 комитата.

Поэтому, отметил он, такое же количество укрупненных районов логично выглядело бы и сейчас, несмотря на логистическую инфраструктуру, плотность заселения территории, расстояния между населенными пунктами и тому подобное.

По словам Шекеты, по результатам круглого стола экспертное решение о новом разделении Закарпатской области будет отправлено в профильное министерство.

Как известно, переформатирование районов области происходит по всей Украине в рамках децентрализации. Ожидается, что очередные местные выборы 2020 года должны состояться уже на основе новых районов.

Количество районов Киевщины, например, хотят уменьшить с 25 до 5-6.

На Ивано-Франковщине предлагают создать 3 района вместо 14, в Полтавской области - 4 вместо 25, в Черниговской - 4 вместо 22, в Сумской - 5 вместо 18, на Львовщине - 6-8 вместо 20.