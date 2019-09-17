Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До суду пішла справа проти голови "кримського виборчкому"

Вівторок, 17 вересня 2019, 16:36

Обвинувальний акт щодо організатора незаконних виборів і референдуму в окупованому Криму скеровано до суду.

Джерело: сайт прокуратури АРК

Деталі: Йдеться про голову незаконно створеної на півострові "виборчої комісії Республіки Крим" Михайла Малишева.

Його звинувачують за статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу, тобто  у держзраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Дослівно: "У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 і до цього часу обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму".

Деталі: У прокуратурі розповіли, що 16 березня 2014 року Малишев забезпечував проведення так званого референдуму, яким російська влада намагається легітимізувати захоплення Криму, а вже 8 вересня 2019 року організовував та проводив так звані "вибори" до окупаційного "государственного совета Республики Крым" та "местных советов".

У прокуратурі нагадують, що обвинуваченому загрожує до 15 років в'язниці.

 
Михайло Малишев

Передісторія:

  • У березні прокуратура АРК спільно з СБУ повідомила Малишеву про підозру.
  • Підозрюваний з 2010 року обіймав посаду голови виборчої комісії АРК, а після окупації очолив "виборчком Республіки Крим", яким керує і до сьогодні.
  • Він забезпечив підготовку і проведення так званого "загальнокримського референдуму", а потім і виборів до органів місцевого самоврядування і законодавчих органів у 2014 році, незаконних виборів до Державної Думи Російської Федерації у 2016 році та незаконних виборів президента РФ, які відбулися 18 березня 2018 року.

Українська правда
Теми: Кримпрокуратуравибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Крим
Зеленський порадив окупантам Криму повертатись до РФ, поки міст ще так-сяк працює
Малюк: Руйнування Кримського мосту в 2022 році – реалізація СБУ
У РФ продовжили терміни ремонту Кримського мосту до кінця року
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: