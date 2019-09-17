До суду пішла справа проти голови "кримського виборчкому"

Обвинувальний акт щодо організатора незаконних виборів і референдуму в окупованому Криму скеровано до суду.

Джерело: сайт прокуратури АРК

Деталі: Йдеться про голову незаконно створеної на півострові "виборчої комісії Республіки Крим" Михайла Малишева.

Його звинувачують за статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу, тобто у держзраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Дослівно: "У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 і до цього часу обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму".

Деталі: У прокуратурі розповіли, що 16 березня 2014 року Малишев забезпечував проведення так званого референдуму, яким російська влада намагається легітимізувати захоплення Криму, а вже 8 вересня 2019 року організовував та проводив так звані "вибори" до окупаційного "государственного совета Республики Крым" та "местных советов".

У прокуратурі нагадують, що обвинуваченому загрожує до 15 років в'язниці.

Михайло Малишев

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