До суду пішла справа проти голови "кримського виборчкому"

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Вівторок, 17 вересня 2019, 16:36

Обвинувальний акт щодо організатора незаконних виборів і референдуму в окупованому Криму скеровано до суду.

Джерело: сайт прокуратури АРК

Деталі: Йдеться про голову незаконно створеної на півострові "виборчої комісії Республіки Крим" Михайла Малишева.

Його звинувачують за статтями 109, 110 та 111 Кримінального кодексу, тобто  у держзраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Дослівно: "У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 і до цього часу обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму".

Деталі: У прокуратурі розповіли, що 16 березня 2014 року Малишев забезпечував проведення так званого референдуму, яким російська влада намагається легітимізувати захоплення Криму, а вже 8 вересня 2019 року організовував та проводив так звані "вибори" до окупаційного "государственного совета Республики Крым" та "местных советов".

У прокуратурі нагадують, що обвинуваченому загрожує до 15 років в'язниці.

 
Михайло Малишев

Передісторія:

  • У березні прокуратура АРК спільно з СБУ повідомила Малишеву про підозру.
  • Підозрюваний з 2010 року обіймав посаду голови виборчої комісії АРК, а після окупації очолив "виборчком Республіки Крим", яким керує і до сьогодні.
  • Він забезпечив підготовку і проведення так званого "загальнокримського референдуму", а потім і виборів до органів місцевого самоврядування і законодавчих органів у 2014 році, незаконних виборів до Державної Думи Російської Федерації у 2016 році та незаконних виборів президента РФ, які відбулися 18 березня 2018 року.

Українська правда

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Теми: Крим прокуратура вибори


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