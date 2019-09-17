В суд пошло дело против главы "крымского избиркома"

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Вторник, 17 сентября 2019, 16:36

Обвинительный акт в отношении организатора незаконных "выборов" и "референдума" в оккупированном Крыму направлен в суд.

Источник: сайт прокуратуры АРК

Детали: Речь идет о главе незаконно созданной на полуострове "избирательной комиссии Республики Крым" Михаиле Малышеве.

Его обвиняют по статьям 109, 110 и 111 Уголовного кодекса, то есть в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Дословно: "В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 года и до сих пор обвиняемым предоставляется помощь в обеспечении режима оккупации Крыма".

Детали: В прокуратуре рассказали, что 16 марта 2014 Малышев обеспечивал проведение так называемого референдума, которым российские власти пытаются легитимизировать захват Крыма, а уже 8 сентября 2019 года организовывал и проводил так называемые "выборы" в оккупационный "государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

В прокуратуре напоминают, что обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Михаил Малышев
Михаил Малышев

Предыстория:

  • В марте прокуратура АРК совместно с СБУ сообщила Малышеву о подозрении.
  • Подозреваемый с 2010 года занимал должность председателя избирательной комиссии АРК, а после оккупации возглавил "избирком Республики Крым", которым руководит до сих пор.
  • Он обеспечил подготовку и проведение так называемого "общекрымского референдума", а затем и выборов в органы местного самоуправления и законодательных органов в 2014 году, незаконных выборов в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году и незаконных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года.

Украинская правда

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Темы: Крым прокуратура виборы


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