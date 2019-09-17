НАБУ обшукує держкомпанію: зловживання на 80 мільйонів

Національне антикорупційне бюро обшукує приміщеннях низки комерційних компаній та АТ "Криворізька теплоцентраль", яка на 100% належить державі.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "Слідча дія санкціонована і здійснюється під час розслідування фактів зловживань службових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій "Криворізькою теплоцентраллю" на загальну суму понад 80 млн грн".

Деталі: Розслідування зазначених зловживань детективи НАБУ здійснюють з січня 2019 року.

Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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