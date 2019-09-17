НАБУ обыскивает госкомпанию: злоупотребление на 80 миллионов

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Вторник, 17 сентября 2019, 16:40

Национальное антикоррупционное бюро обыскивает помещениях ряда коммерческих компаний и АО "Криворожская теплоцентраль", которая на 100% принадлежит государству.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Следственное действие санкционировано и осуществляется при расследовании фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму более 80 млн грн".

Детали: Расследование указанных злоупотреблений детективы НАБУ осуществляют с января 2019 года.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Украинская правда

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Темы: НАБУ обыски


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