НАБУ обыскивает госкомпанию: злоупотребление на 80 миллионов
Национальное антикоррупционное бюро обыскивает помещениях ряда коммерческих компаний и АО "Криворожская теплоцентраль", которая на 100% принадлежит государству.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Следственное действие санкционировано и осуществляется при расследовании фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму более 80 млн грн".
Детали: Расследование указанных злоупотреблений детективы НАБУ осуществляют с января 2019 года.
Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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