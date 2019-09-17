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Znaj.ua и Politeka однаково відповіли на блокування у Facebook: Ми не боти

Вівторок, 17 вересня 2019, 17:56

Сайти Znaj.ua и Politeka, аккаунти яких видалив Facebook, відкидають звинувачення у використанні фейкових сторінок та кажуть, що політики хочуть обмежити свободу слова через найвідомішу соцмережу.

Джерело: заяви Znaj.ua и Politeka.net

Дослівно повідомлення Znaj.ua: "Уся команда Знай.ua може підтвердити свої особистості, має паспорти та цілком фізичну, а не уявну форму.... 

Ми наполягаємо на відновленні роботи нашої сторінки. Дуже прикро припустити, що всесвітньо відома компанія могла стати жертвою маніпуляцій з боку політичних сил України, які прагнуть заткнути роти відомим медіа, які піддають критиці їх діяльність".

Дослівно повідомлення Politeka: "Команда Politeka.net – це журналісти і програмісти, SEO-експерти та контент-менеджери, це величезна команда людей, кожен з яких може підтвердити свою особу. Довести, що він не троль або бот. Ми, живі люди, які 24 години на добу ось уже три роки створюють новинний контент для таких же людей - з плоті і крові.

Ми добиваємося того, щоб мільйонам нашим читачам повернули доступ до підписки на публікації, а нашим співробітникам відновили акаунти, які свого часу створювалися з великою довірою і повагою до команди Facebook.

Ми віримо в те, що всесвітньо відома компанія не буде йти на поводу у політичних сил України, які мріють змусити замовкнути відомі медіа, заткнути очі і вуха читачам".

Деталі: Заяви сайтів за змістом і формою схожі одна на одну, окремі фрази сформульовані майже однаково.

Так, обидва ресурси написали, що їхні сторінки могли видалити через те, що "різні політичні групи" вели там "інформаційні війни".

Сайти також визнали, що співпрацювали з PR-агентством Pragmatico, із яким у Facebook пов’язали вилучені акаунти.

У Znaj.ua и Politeka кажуть, що компанія лише надавала їм "консультаційні послуги з просування у соціальних мережах".

Передісторія:

  • 17 вересня стало відомо, що Facebook призупинив в Україні діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації. Серед заблокованих назвали сторінки інформаційних сайтів "Знай", Politeka і Hyser.

Українська правда
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