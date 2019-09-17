Znaj.ua и Politeka одинаково ответили на блокирование в Facebook: Мы не боты

Сайты Znaj.ua и Politeka, аккаунты которых удалил Facebook, отвергают обвинения в использовании фейковых страниц и говорят, что политики хотят ограничить свободу слова через известную соцсеть.

Источник: заявления Znaj.ua и Politeka.net

Дословно сообщение Znaj.ua: "Вся команда Знай.ua может подтвердить свои личности, имеет паспорта и вполне физическую, а не мнимую форму...

Мы настаиваем на возобновлении работы нашей страницы. Очень жаль предположить, что всемирно известная компания могла стать жертвой манипуляций со стороны политических сил Украины, которые стремятся заткнуть рты известным медиа, которые подвергают критике их деятельность".

Дословно сообщение Politeka: "Команда Politeka.net – это журналисты и программисты, SEO-эксперты и контент-менеджеры, это огромная команда людей, каждый из которых может подтвердить свою личность. Доказать, что он не тролль или бот. Мы, живые люди, которые 24 часа в сутки вот уже три года создают новостной контент для таких же людей – из плоти и крови...

Мы добиваемся того, чтобы миллионам нашим читателям вернули доступ к подписке на публикации, а нашим сотрудникам восстановили аккаунты, которые в свое время создавались с большим доверием и уважением к команде Facebook.

Мы верим в то, что всемирно известная компания не будет идти на поводу у политических сил Украины, которые мечтают заставить замолчать известные медиа, заткнуть глаза и уши читателям".

Детали: Заявления сайтов по содержанию и форме похожи друг на друга, отдельные фразы сформулированы почти одинаково.

Так, оба ресурса написали, что их страницы могли удалить из-за того, что "различные политические группы" вели там "информационные войны".

Сайты также признали, что сотрудничали с PR-агентством Pragmatico, с которым в Facebook связали изъятые аккаунты.

В Znaj.ua и Politeka говорят, что компания лишь предоставляла им "консультационные услуги по продвижению в социальных сетях".

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