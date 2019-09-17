Війна на Донбасі: загиблий і двоє поранених, 5 обстрілів упродовж доби

Упродовж доби один військовослужбовець Збройних сил загинув під час виконання бойового завдання, двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

Деталі: Бойовики здійснили 5 обстрілів, застосувавши міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Окупанти обстріляли околиці Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Залізного, Новотошківського.

Під Залізним вівся обстріл з ручного протитанкового гранатомета.

16 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці зі складу ОС отримали поранення.

15 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, для ОС минулося без втрат.